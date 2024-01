Probleme pentru Radu Drăgușin, înaintea duelului cu Manchester City

După ce și-a făcut debutul în campionat contra lui Manchester United, în 2-2 pe ”Old Trafford”, Radu Drăgușin urmează să dea piept cu Manchester City.

Internaționalul român are șanse să joace în confruntarea din FA Cup, anunță presa din Marea Britanie, însă va avea o misiune importantă, deoarece Erling Haaland a reînceput pregătirea fizică.

Starul norvegian s-a accidentat la începutul lunii decembrie, iar de atunci a ratat nouă partide ale campioanei din Premier League. Jucătorul a postat o imagine de la antrenamente, alături de mesajul: "Ce dor mi-a fost". Chiar și așa, atacantul are 14 goluri marcate în 15 jocuri în care a jucat, în campionatul intern.

Oh how I've missed this! ???????? pic.twitter.com/tcBJj9aL7H