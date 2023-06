Jucătorul de la Manchester City care a spus pas băuturilor alcoolice la petrecerea pentru tripla istorică: "Nu vreau să am scuze"

Unicul gol al finalei Champions a fost marcat de Rodri, în minutul 68, care a șutat imparabil de la 14 m.

Pep Guardiola a devenit primul antrenor din istorie care cucerește o astfel de triplă de două ori în carieră. Managerul spaniol a izbutit aceeași performanță în sezonul 2008/2009, cu FC Barcelona, când a câștigat Champions League, Cupa Spaniei și titlul în La Liga.

Nathan Ake s-a ferit de alcool la petrecerea după tripla istorică



După succesul din Champions League, jucătorii și oamenii din staff-ul echipei au petrecut timp de trei zile, totul culminând cu parada care a avut loc în Manchester.

Dacă Jack Grealish a fost în centrul atenției pentru lipsa de inhibiții atunci când a venit vorba de băutură, Nathan Ake s-a aflat la polul opus, dezvăluind că nu a consumat alcool decât la nunta sa.

"Mereu am auzit povești când eram mai tânăr. Când mă întâlneam cu oameni mai în vârstă pe care îi întrebam de ce nu mai joacă, deseori îmi răspundeau 'am petrecut prea mult, am băut, am fost în cluburi și m-am accidentat'.

Tot felul de scuze de genul acesta. Crescând, mi-am dorit mereu să fiu jucător profesionist. Mereu mi-am dorit să fiu bun și să ajung la cel mai ridicat nivel. Nu vreau să am motive pentru aceste scuze", a declarat olandezul, potrivit SPORTbible.