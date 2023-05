Experimentatul mijlocaș central s-a numărat printre jucătorii care vor pleca de sub comanda lui Jurgen Klopp în perioada de mercato din această vară. Chiar dacă are o vârstă înaintată, Milner pare că nu se gândește la retragere și va continua la cel mai înalt nivel.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Milner a bătut palma cu cei de la Brighton pentru un contract valabil pentru un sezon.

Ar fi a șaptea echipă din cariera triplului campion din Premier League, după Leeds (echipa din orașul său natal), Swindon Town, Newcastle, Aston Villa, Manchester City și Liverpool. Pe Anfield a ajuns în 2015, liber de contract de la City.

Brighton are set to sign James Milner, here we go — the final proposal and all the clauses have been accepted. Deal will be valid until June 2024. ???????????????????????????????????? #BHAFC

Milner will join Brighton on free transfer from Liverpool; second signing imminent after João Pedro deal completed. pic.twitter.com/L0QN7e8ZyE