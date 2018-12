"Imi pare rau, plec la Real Madrid!" Decizie finala dupa ce a vorbit cu Guardiola! Lovitura uriasa pentru Pep

Unul dintre pustii pe care Guardiola ii vedea in planul sau pe termen lung la City si-a facut alte ganduri.

Brahim Diaz isi incheie contractul cu City in vara. Nu vrea sa mai ramana la Manchester, in ciuda insistentelor lui Guardiola. Pep a avut o intalnire cu Diaz in care a vrut sa-i afle intentiile, iar mijlocasul a fost categoric: pleaca la Real!



Diaz, 19 ani, are deja 14 meciuri la prima echipa a lui City. Fotbalistul e international U21 si e considerat una dintre marile sperante ale viitorului in nationala Spaniei.