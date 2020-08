Moment epic in direct la Sky Sports!

Prezentatorul David Garrido a fost surprins sa afle ca era in direct in timp ce se uita in telefon pentru a-si aranja parul. Reactia sa a fost una de milioane. Garrido a aruncat imediat telefonul din mana, insa era deja prea tarziu. Tot momentul a fost LIVE la TV in fata a milioane de telespectatori.