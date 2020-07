"Il UNGEM inainte de meciuri!" Strategia HALUCINANTA a unui club din Anglia! Cum isi protejeaza superstarul de atacurile adversarilor

Wolverhampton a incheiat editia actuala a Premier League pe locul 7.

Una dintre revelatiile sezonului din Anglia, Wolverhampton Wonderers, a impresionat pe parcursul editiei recent incheiate, iar printre cei mai buni jucatori ai 'lupilor' a fost Adama Traore. Spaniolul de 24 de ani este printre cei mai puternici jucatori din Premier League si are o musculatura absolut impresionanta, insa s-a remarcat si prin viteza cu care isi depaseste adversarii. In incercarea lor de a-l opri pe Traore, fundasii adversi au ajuns sa recurga la tineri agresive si l-au accidentat de cateva ori la umar.

Pentru a-l proteja, oamenii din staff-ul lui Wolverhampton au ales sa recurga la o metoda nemaiintalnita! Adama Traore este uns cu ulei de bebelusi inainte de meciuri, dar si in timpul partidelor, pentru ca mainile adversarilor sa alunece atunci cand incearca sa il opreasca! In timpul partidei dintre Wolves si Crystal Palace incheiata cu victoria 'lupilor' cu 2-0, televiziunea britanica a surprins niste cadre in care Traore era uns pe brate cu o substanta, iar un membru din staff-ul clubului a dezvaluit motivele pentru The Sun.

"E ceva ce facem pentru a-l proteja pe Adama. E atat de rapid incat fundasii il trag de brate pentru a-l opri sa treaca de ei. De multe ori i-au dislocat umarul in timpul partidelor. Cand ii ungem bratele cu ulei de bebelusi, devine foarte greu pentru adversari sa-l accidenteze", a declarat membrul staff-ului condus de Nuno Espirito Santo.

Traore a inscris 6 goluri si a oferit 12 assist-uri in cele 51 de meciuri jucate in acest sezon pentru Wolves, in toate competitiile. Despre jucatorul spaniol se zvoneste ca este dorit de Jurgen Klopp la Liverpool.