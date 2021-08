Harry Kane a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Ce s-a decis atacantul după ce a fost ofertat de City

Dorit cu insistență de Pep Guardiola la Manchester City, Kane a anunțat printr-un comunicat pe contul său de Twitter că va rămâne la Tottenham și în acest sezon, în ciuda insistențelor din partea lui City.

„A fost incredibil să văd primirea fanilor de duminică și să citesc câteva dintre mesajele de sprijin pe care le-am primit în ultimele săptămâni. Voi rămâne la Tottenham în această vară și mă voi focusa 100% să ajut echipa să aibă succes”, se arată în anunțul făcut de atacantul englez.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. ????⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1