Probleme pentru Manchester City! Guardiola a anunțat marea absență înainte de meciul decisiv cu Arsenal

Manchester City poate recupera trei puncte importante în fața liderului Arsenal dacă „cetățenii” vor învinge pe Etihad. Formația dirijată de Pep Guardiola are 70 de puncte și două meciuri în minus față de „tunari”, care se situează în vârful clasamentului cu 75 de puncte.

Pep Guardiola a vorbit înainte de meciul cu Arsenal și a evidențiat fapul că fundașul central al lui Manchester City, Nathan Ake, va fi indisponibil împotriva liderului din Premier League și nu știe nici dacă olandezul va fi apt pentru jocul cu Real Madrid din semifinalele UCL.

„Nathan Ake nu va fi valabil cu Arsenal. Sper că va reveni repede. Înapoi cu Real Madrid? Nu știu... Vom găsi jucătorul potrivit care să-l înlocuiască, nu am niciun dubiu. Jucăm cu 11 fotbaliști”, a spus Pep Guardiola, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Pep Guardiola: “Nathan Aké won’t be available vs Arsenal. Hopefully he can come back soon”. ???? #MCFC

“Back vs Real Madrid? I don’t know... We will find the right player to do it, I don’t have doubts. We’ll play with 11”. pic.twitter.com/KAp62BnMEj