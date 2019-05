Faza GENIALA cu Aguero si Kompany! "Don`t shoot! No Vinny, no!" Ce s-a intamplat imediat dupa victoria lui Manchester City!

Kompany a fost eroul lui City in meciul cu Leicester.

Manchester City este la un pas de castigarea celui de-al doilea titlu consecutiv in Premier League dupa victoria cu Leicester, 1-0. Vincent Kompany a fost eroul lui Guardiola, belgianul fiind autorul unui gol superb. Fundasul nu mai sutase din afara careului din decembrie 2013.

Nu toti, insa, au vrut ca Vincent Kompany sa suteze la poarta de la acea distanta. Pep Guardiola si Sergio Aguero au strigat la capitanul lui City sa nu tinteasca poarta, insa belgianul nu a renuntat la ideea sa si a reusit unul din cele mai frumoase goluri ale carierei. La finalul meciului, Aguero i-a povestit lui Kompany cum a trait momentul golului: "Eu am strigat la tine: Hey, nu suta! Nu, Vinny, nu!".

"No Vinnie! NO!" Thank goodness Vincent Kompany ignored Sergio Aguero when he lined up to score that goal ???? pic.twitter.com/FnrslmC4ti — Soccer AM (@SoccerAM) May 6, 2019

Kompany, deranjat de lipsa de incredere a colegilor

Kompany a rezolvat meciul cu Leicester cu un sut perfect, insa reactia colegilor sai l-a deranjat pe capitanul lui City. Colegii sai i-au strigat sa nu suteze la poarta, la fel si Guardiola de pe margine. Kompany a vorbit la finalul meciului si despre viitorul sau la City.

"Este exclus! Voi continua sa joc fotbal. Voi face exact ce am facut astazi, atat timp cat mai pot. Am inca dorinta, incredere. Nu am inscris pana acum in acest sezon, dar mereu simt in momentele decisive ca voi face ceva important. A fost putin frustrant, pentru ca toata lumea imi spunea `Nu suta!` si era cu adevarat enervant. Nu am ajuns pana aici ca sa imi spuna jucatorii mai tineri daca pot sau nu sa sutez", a spus Kompany dupa partida cu Leicester.

Pep Guardiola a recunoscut la finalul meciului ca l-a avertizat pe fundasul sau sa nu suteze de la acea distanta: "I-am spus: Nu suta, Vinny! Nu suta! A fost inteligent ca nu mi-a ascultat sfatul. A fost un gol incredibil, incredibil", a declarat antrenorul lui Mancester City.

Pep nu stie, insa, daca Kompany va mai ramane la City si in urmatorul sezon: "La sfarsitul acestui sezon vom vedea. Este o persoana incredibila. M-a ajutat enorm cand am ajuns aici. Ce reprezinta clubul acum este datorita unor jucatori precum Vincent. O sa vorbim la sfarsitul sezonului.

Sunt jucatori importanti in club. Nu sunt multe titluri castigate, dar este unul din cei care ne-a ajutat sa devenim ce suntem astazi. Este aici de 10 ani. Din pacate, uneori este accidentat...golul este minunat, dar se apara ca un adevarat fundas. Este iubit. El ne conduce", a adaugat tehnicianul catalan.