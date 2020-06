Fanii lui Everton sunt in DELIR! Sex-simbolul "caramelelor" a iesit in ploaie fara sutien si s-a vazut TOT

In lipsa meciurilor din Premier League, care vor reincepe saptamana viitoare, fanii gruparii Everton au avut parte de o surpriza sexy din partea actritei si prezentatoarei Amanda Holden (49 de ani), una dintre cele mai infocate sustinatoare ale echipei antrenate in prezent de Carlo Ancelotti.

In ciuda varstei destul de inaintate, Amanda isi pastreaza calitatile fizice cu care a fost considerata una dintre femeile fatale din Marea Britanie in ultimele decenii. Increzatoare si total lipsita de inhibitii, frumoasa blonda ne-a aratat ca frumusetea nu tine cont de datele din buletin. Astfel, tabloidele din Regat s-au "incins" imediat dupa ce Amanda Holden a indraznit sa iasa pe strada, dupa ce si-a prezentat una dintre emisiuni, intr-o tinuta adecvata mai degraba tinerelor adolescente.

Dupa cum se poate vedea, rochia lunga si mulata aleasa de Amanda i-a pus in valoare formele ametitoare, iar ploaia de afara n-a facut decat sa intensifice imaginea sexy. Cei mai bucurosi au fost probabil fanii echipei de fotbal Everton, Holden fiind una dintre vedetele de prim rang care sustin neconditionat echipa de pe "Goodison Park". Conform propriilor declaratii, in limita timpului, ea incearca sa asiste live la meciurile "caramelelor", indiferent daca acestea se disputa acasa sau in deplasare.