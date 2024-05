Erling Haaland le-a închis gura criticilor: ”Sezon prost?”

După ce Manchester City a învins-o pe West Ham cu 3-1 pe ”Etihad”, ”cetățenii” și-au trecut în cont al patrulea titlu consecutiv sub comanda lui Pep Guardiola.

Contestat că e ”absent” în meciurile mari și că știe doar să marcheze goluri, Erling Haaland le-a închis gura criticilor după ce și-a adjudecat al doilea Premier League consecutiv.

Întrebat dacă are un mesaj pentru cei care spun că a trecut printr-un sezon prost, Erling Haaland a menționat că oamenii care-l urăsc și care-l critică îl fac mai bun.

”E bine, să știi! Cu cât ai mai mulți oameni care te urăsc și care te critică... Ei bine, cu atât ești mai bun. Dacă a fost un sezon prost, mă bucur, înseamnă că totul va fi mai bun la anul”, a spus Erling Haaland, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Do you have a message for those who say you had a bad season?

Erling Haaland: “It's just good, that! The more haters and critics, the better you are”.

“If this is a bad season... I'm in it, then it can only go up!”, told @JanAageFjortoft for ViaPlay. pic.twitter.com/JFcDfaQTeS