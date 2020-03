Era ca si transferat la United, dar poate rata mutarea dupa ce a ignorat carantina! Fotbalistul care sufera consecinte uriase dupa gestul inconstient

Jucatorul era una dintre tinele principalele ale gigantului din Premier League.

Jack Grealish, fotbalistul lui Aston Villa, a participat luni seara la o petrecere, desi Marea Britanie se afla in izolare totala. Mai mult, jucatorul a fost implicat intr-un accident rutier dupa petrecere.

Cu mai putin de 24 de ore inaintea intamplarii, fotbalistul a postat un videoclip pe retelele de socializare in care a indemnat oamenii sa ramana in case din cauza pandemiei de coronavirus.

Grealish si-a cerut scuze public, pe Twitter, pentru faptul ca nu si-a respectat propriul sfat. Chiar si asa, sefii lui Aston Villa sunt furiosi si l-au amendat pe jucator cu 110 000 de euro. Clubul a anuntat ca banii vor ajunge la un spital din Birmingham. De asemenea, Grealish ar putea sa nu mai fie capitanul echipei.

Mai mult decat atat, The Sun scrie ca fotbalistul ar putea rata transferul pe Old Trafford. Manchester United voia neaparat sa-l aduca pe mijlocas si era gata sa ofere 80 de milioane de euro pentru a realiza mutarea in aceasta vara.