El este VIITORUL lui United! Cine e pustiul care il eclipseaza pe Pogba

Scotianul McTominay si-a prelungit contractul cu Manchester United pana in 2025.

Cosmin Craciun

Postul de mijlocas central a fost mereu unul important in angrenajul lui Manchester United. Mostenirea lasata de Paul Scholes nu a putut fi dusa mai departe nici de Marouane Fellaini, nici de Nemanja Matic. Francezul Paul Pogba a oferit multe momente bune in tricoul “diavolilor”, dar cea de-a doua sa descalecare pe Old Trafford pare a fi un fiasco ce trebuie incheiat cat mai curand. Accidentarile dese, declaratiile controversate si capriciile nejustificat de mari in raport cu performantele clubului sunt cei trei factori care ii fac pe multi dintre fanii fostei echipe a lui Sir Alex Ferguson sa isi doreasca plecarea francezului.

Asa ca noul punct de reper de la centrul terenului a devenit un tanar scotian debutat chiar de Jose Mourinho in 2017. Ajuns la 23 de ani, Scott McTominay a impresionat prin forta si prin modul in care gandeste jocul, fiind deseori laudat pentru deciziile pe care le ia atunci cand are mingea la picior, dar si pentru interventiile sale sigure si curate.

Motiv de lauda pentru Jose

Portughezul Mourinho a fost mereu criticat cu privire la incapacitatea sa de a oferi sanse tinerilor la echipele pe care le antreneaza. Cazurile De Bruyne, Salah si Lukaku sunt deja celebre, iar fanii lui Chelsea inca regreta usurinta cu care Mourinho a renuntat la ei atunci cand era managerul “albastrilor”. Foarte sensibil la critica, Jose nu rateaza nicio sansa de a oferi replici contestatarilor, iar McTominay a ajuns sa fie folosit de portughez in discursurile sale defensive. La finalul lui 2019, cand Mourihno deja nu mai era pe Old Trafford, acesta l-a numit pe scotian drept “cel mai bun jucator al lui Manchester United” si nu s-a ferit sa-si atribuie meritele pentru promovarea sa de la academie.

Mijlocas central disciplinat si marcator

Desi are o inaltime de 1,90 metri, McTominay nu respecta tiparul clasic al inchizatorului dur. El este mai degraba un mijlocas box-to-box, curat in interventii si foarte atent la minge. Asa se face ca in cele deja patru sezoane pe parcursul carora a adunat 75 de meciuri in toate competitiile pentru Man United, scotianul a vazut doar de noua ori cartonasul galben si nu a fost eliminat niciodata.

Pentru un jucator cu profil defensiv si aflat inca la o varsta tanara, McTominay a marcat destul de mult. Are 7 goluri inscrise pentru United, dintre care unul de pomina marcat chiar in poarta marii rivale Manchester City. In primavara acestui an, United intalnea trupa lui Guardiola pe Old Trafford. “Diavolii” conduceau cu 1-0, erau ultimele minute ale partidei, iar City forta egalarea. Dupa o degajare gresita a lui Ederson, McTominay a preluat perfect balonul si a trimis un voleu direct in plasa portii brazilianului, spre bucuria imensa a fanilor lui United. Astfel, McTominay le-a intrat definitiv la inima suporterilor.

Inca minim 5 ani pe Old Trafford

Devenit titular de drept la United, McTominay si-a prelungit intelegerea cu “diavolii” si va ramane pe Old Trafford cel putin pana in 2025. De altfel, actualii jucatori ai clubului sustin ca scotianul poate foarte usor sa devina o legenda a lui United, iar Nemanja Matic a declarat ca “mentalitatea lui McTominay e cea potrivita pentru United si cred ca va avea succes multi ani de acum incolo aici, indiferent de antrenorii care vor veni”.