Simona Halep nu e singura cu relatie noua. Horia Tecau si-a adus iubita model brazilian in Romania! Cum arata femeia care l-a cucerit pe jucator. FOTO

Horia Tecau are si el o iubita noua si a adus-o in Romania.

Cei mai buni jucatori de tenis din Romania sunt implicati in povesti de iubire.

In timp ce Simona Halep se plimba de mana cu milionarul Toni Iuruc dupa succesul de la Wimbledon, Horia Tecau si-a adus iubita model brazilian in Romania.

Tecau se iubeste cu Natalia Borges, model si actrita din Brazilia. Ea a ajuns la Sibiu si a declarat Romania "cel mai fericit loc". Horia a postat poze in premiera cu noua lui iubita pe retelele de socializare, asa cum nu s-a mai intamplat cu precedentele femei cu care a avut relatii. La fel ca Simona Halep, si Horia Tecau este castigator de Wimbledon, in proba de dublu insa.

Natalia Borges a pozat in 2016 si 2017 in revista americana Sports Illustrated si a lucrat cu branduri celebre in toata lumea. Ea este urmarita de peste 80.000 de fani pe Instagram, acolo unde pozeaza des in costum de baie. In aceste zile a postat imagini de la Bucuresti si de la Sibiu, unde a mers alaturi de Horia Tecau.

