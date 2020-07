I-a dat gol lui Voluntari si acum se crede Ibrahimovic!! Comparatia HALUCINANTA a unui jucator de la Clinceni: "Parerea mea este ca ma aseman foarte mult cu el"

Academica Clinceni a castigat cu 2-1 in fata lui FC Voluntari.

Jovan Markovic a reusit sa marcheze un gol in poarta ilfovenilor, iar dupa meci atacantul care are doar 19 ani s-a comparat cu marele Zlatan Ibrahimovic.

"Zlatan Ibrahimovic, cum am mai spus-o, este modelul meu. Parerea mea este ca ma aseman foarte mult cu el", a declarat sarbul dupa ce a marcat cu FC Voluntari.

Fotbalistul nascut in Belgrad s-a transferat de la Universitatea Craiova la Academica Clinceni. El nu a reusit sa se impuna in Banie si a imprumutat la Academica in acest an.

Markovic este la inceput de cariera, in timp ce Zlatan a ajuns la 38 de ani si este aproape de retragere. La inceputul lui 2020, Ibrahimovic s-a intors la AC Milan, echipa pe care incearca sa o califice in cupele europene.