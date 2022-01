E gata! Eriksen a bătut palma cu noul club și semnează în Premier League: "Bine ai revenit!"

Mijlocașul danez s-a prăbușit pe gazon în timpul partidei Danemarca - Finlanda 0-1, de la EURO 2020, a rămas inconștient câteva minute bune și a fost resuscitat pe gazon înainte de a fi transportat la spital. Ulterior, i-a fost implantat un defibrilator cardiac, astfel că a fost nevoit să își rezilieze contractul cu Inter, conform regulamentelor din Italia.

Liber de contract de aproximativ o lună, Eriksen a bătut palma cu Brentford, ocupanta locului 14 din Premier League. Mirror anunță că danezul trebuie doar să mai efectueze vizita medicală, iar contractul urmează să fie semnat până marți seară, cel târziu.

"Eriksen a avut oferte atât de la alte cluburi din Premier League, cât și din Olanda sau Germania, dar crede că o experiență sub comanda antrenorului danez Tomas Frank, în cel mai puternic campionat din lume, îi va oferi șansa de a juca la CM 2022 din Qatar", a scris sursa citată.

Informația este confirmată și de jurnalistul italian Angelo Mangiante, de la Sky Sport, care anunță: "Christian Eriksen la Brentford este aproape gata. Negocierile sunt în fazele finale. Va avea un contract până la finalul sezonului. Bine ai revenit și toate cele bune!".

