E gata! Chelsea a oficializat transferul. Câți bani au scos din buzunare londonezii de pe Stamford Bridge

Chelsea a reușit să securizeze transferul lui Fofana, după ce le-a plătit celor de la Molde 12 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, având în vedere că ivorianul este cotat la șapte milioane, conform aceleiași surse.

David Datro Fofana aștepta transferul la echipa de pe Stamford Bridge de-o viață! Ivorianul a spus pentru site-ul oficial al clubului că se simte foarte bine să semneze cu trupa visurilor sale.

„Salutare, dragi fani! Sunt aici! Am ajuns aici și sunt foarte fericit să semnez cu clubul visurilor mele. Abia aștept să ajung pe teren, mulțumesc mult”, au fost cuvintele lui Fofana.

Chelsea confirm David Datro Fofana has signed a contract valid until June 2029 with an option to extend until 2030 ???????????? #CFC

“I’m here, I’ve arrived well and I’m very happy to sign for Chelsea, the club of my dreams. I’ll see you soon on the pitch”, Fofana says. pic.twitter.com/3lpyXCWvrc