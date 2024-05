Arne Slot a confirmat că va antrena Liverpool în sezonul următor!

Lotul antrenorului german va fi luat de Arne Slot (45 de ani), antrenorul de la Feyenoord Rotterdam, care s-a înțeles cu șefii de pe Anfield încă de acum o lună.

Recent, olandezul a confirmat că va deveni antrenorul lui Liverpool începând din sezonul următor.

Arne Slot a mai antrenat de-a lungul carierei sale la AZ Alkmaar (2019-2020) și a fost interimar la SC Cambuur (2016-2017). Pe Feyenoord o antrenează din iulie 2021 și ar mai fi avut contract valabil până în 2026.

”Pot confirmă că voi deveni antrenor acolo anul viitor”, a spus Arne Slot într-o conferință de presă, citat de publicația ESPN.

În plus, cei de la Feyenoord au confirmat despărțirea de antrenorul Arne Slot printr-un montaj publicat pe pagina oficială de Twitter, cu momentele speciale petrecute de tehnicianul olandez la Rotterdam

The Arne Slot era is coming to an end... ????

Let's enjoy the last moments. pic.twitter.com/iIvj8pJzUo