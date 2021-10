Două legende ale lui Manchester United au anticipat umilința cu Liverpool: ”Am spus asta”

Gary Neville și Paul Scholes, două legende ale clubului de pe Old Trafford, au vorbit la finalul jocului despre echipa lui Ole Gunnar Solskjaer, al cărui scaun se ”clatină” serios după acest rezultat.

Cei doi nu au părut deloc surprinși de cum s-a prezentat United în derby-ul din Premier League.

Manchester United, umilită de Liverpool

"E prima super-echipă pe care United o întâlnește în acest sezon și a fost distrusă", a spus Gary Neville la Sky Sports.

"Am spus înainte de meci, am luat goluri contra formațiilor de pluton. Am anticipat că atunci când vom întâlni o formație mare, care are un atac foarte bun, va fi dezastru la poarta lui De Gea", a spus și Scholes.

După acest rezultat, Liverpool a urcat pe locul doi, cu 21 de puncte, la un singur punct în spatele celor de la Chelsea și rămâne singura echipă neînvinsă în acest sezon de Premier League.

United este pe locul șapte, cu 14 puncte.