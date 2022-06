Detaliu inedit dezvăluit despre Erling Haaland. Ce s-a aflat despre starul norvegian înaintea oficializării transferului la City

Starul de 21 de ani impresionează cu calitățile fizice și este considerat unul dintre cei mai cool fotbaliști, însă nu același lucru se poate spune despre el în ceea ce privesc gusturile muzicale.

Presa din Marea Britanie a aflat că Haaland ar fi un mare fan al trupei ABBA, iar în vestiarul de la Dortmund se asculta constant "The Winner Takes It All".

"Mult noroc în a-i convinge pe colegii de la City să asculte ABBA. Zabaleta a creat haos când a vrut să pună Status Quo. Dar presupun că Haaland este mai important de atât, așa că nu mulți își vor permite să se certe cu el", a declarat o sursă a cetățenilor pentru The Sun.

Câți bani au plătit șeicii de la City pe Haaland

City a scos din buzunare 75 de milioane de euro pentru a plăti clauza din contractul norvegianului de la Dortmund. Haaland a fost clasat pe a noua poziție în rândul transferurilor de top realizate de clubul de pe Etihad, pe prima stând Grealish (100 de milioane de lire sterline).

Haaland va juca pentru Manchester City începând cu sezonul viitor. Pep Guardiola a oferit o declarație "marcă înregistrată" despre starul din Norvegia. "Un fotbalist care înscrie atâtea goluri la vârsta lui nu prea există", a punctat antrenorul catalan.