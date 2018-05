Deadpool a INVADAT Old Trafford si le-a torturat pe vedetele lui Manchester United: "O sa-i cada capul lui Jose pentru asta! Joseee!" :))

Urmatorul mare film de la Hollywood, Deadpool 2, urmeaza sa fie lansat iar actorul din spatele mastii, Ryan Reynolds, i-a obisnuit deja pe fani cu clipuri amuzante cu vedete din lumea intreaga. Dupa Celine Dion si David Beckham, a venit randul vedetelor de la Manchester United.

In clipul postat pe pagina oficiala a celor de la Manchester United, jucatori precum Alexis Sanchez sau Juan Mata primesc echipamente cu numele Deadpool si numarul 2 pe spate. Finalul clipului il arata pe Deadpool fiind suparat ca jucatorii nu au si aparatori cu Deadpool!

Deadpool, cel care in benzile desenate si in filmele adaptate dupa acestea are o putere deosebita - stie ca este personaj si vorbeste direct cu cititorii - tipa dupa Jose Mourinho in finalul clipului.

When we let Deadpool into Old Trafford, we had no idea he would go this far… @VancityReynolds #Deadpool2 pic.twitter.com/Sl5sN6TrLN