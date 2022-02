Rusia reacționează după ce FIFA și UEFA au exclus-o din toate competițiile sportive: „Are un caracter discriminatoriu!”

Printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, UEFA se anunță decizia de suspendare a cluburilor și naționalelor din Rusia din participarea la competițiile FIFA și UEFA! Decizia vine după ce inițial varianta viabilă era ca echipele rusești să joace pe teritoriu neutru, iar Federaţia care reprezintă Rusia va participa la orice competiţie cu numele “Football Union of Russia (RFU)”, nu ca “Rusia”.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.

Full statement: ⬇️