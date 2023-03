Ce transfer pentru Harry Maguire! Poate juca la ”cel mai bogat club din lume” din sezonul următor

Maguire, unul dintre liderii vestiarului de pe Old Trafford a pierdut locul în echipa ”diavolilor” după sosirea lui Erik ten Hag. A prins 21 de meciuri, majoritatea din postura de rezervă, și ar putea pleca la o altă formație, care i-ar putea asigura mai multe șanse.

Cel mai scump fundaș din lume, cumpărat de United în 2019 pentru 87 de milioane de euro, ar putea ajunge la ”cel mai bogat club din lume”, Newcastle United, patronat de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite.

Potrivit 90min.com, ”coțofenele” au prima șansă pentru a obține semnătura internaționalului englez, care mai are contract cu Manchester United până în 2025.

???? Newcastle are leading the race to sign Manchester United captain Harry Maguire.

(Source: 90min) pic.twitter.com/TJGCWfUKGw