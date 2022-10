Cristiano Ronaldo, titular  în campionat după scandalul de la meciul cu Tottenham! Ce a spus Ten Hag când a fost întrebat dacă portughezul „și-a cerut scuze” 

„Diavolii roșii” sunt neînvinși în Premier League de patru etape și au un parcurs bun sub comanda lui Erik ten Hag față de startul slab se sezon, având cinci victorii și două remize în campionat și Europa League, ultima fiind victoria cu Sheriff Tiraspol, scor 3-0.

Marcator în meciul din Europa League, Cristiano Ronaldo (37 ani) este titular în duelul cu „ciocănarii”, asta după ce a fost exclus din lot pentru meciul din etapa trecută cu Chelsea, scor 1-1. Superstarul portughez a depășit scandalul iscat după meciul cu Tottenham, când rezervă fiind, a refuzat să intre pe teren și a părăsit stadionul înainte de finalul partidei.

Înainte de meciul de pe Old Trafford, Erik ten Hag a fost întrebat despre situația lui Cristiano Ronaldo, dacă „și-a cerut scuze” pentru momentul tensionat din meciul cu Tottenham.

„Dacă și-a cerut scuze? Am vorbit suficient despre asta, am dat suficiente explicații. Suntem fericiți că e aici, Cristiano este un jucător important. Joi a marcat și suntem fericiți pentru asta. Poate fi și mai important”, a spus antrenorul conform jurnalistului Fabrizio Romano.

