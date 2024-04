Romelu Lukaku schimbă din nou echipa

Atacantul belgian a fost adus la gruparea giallorossa de Jose Mourinho, care a părăsit între timp echipa. Cel mai probabil, Lukaku va pleca de la AS Roma la finele acestui sezon.

Roma are o clauză de cumpărare definitivă în contractul cu Chelsea, în valoare de 43 de milioane de euro, iar italienii au decis să n-o activeze, astfel că masivul atacant se va întoarce la clubul de care apariține.

Potrivit Gazzetta dello Sport, oficialii clubului nu-și pot permite suma solicitată de cei de la Chelsea. Cel mai probabil, londonezii ar vrea să-și recupereze o bună parte din suma investită pentru transferul său în urmă cu trei ani.

