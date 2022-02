Chelsea, comunicat despre războiul din Ucraina după ce rusul Abramovich s-a retras de la conducere! Ce au transmis englezii

Deși inițial acesta a dat intenția că intenționează să vândă clubul, Abramovich va renunța doar la atribuțiile administrative ale echipei, păstrând în continuare funcția de patron al echipei, a anunțat recent Fabrizio Romano.

„Poziția lui Chelsea la anunțul oficial făcut de Abramovich. Se înțelege că clubul 'nu este de vânzare' așa cum stau lucrurile, de asemenea, Roman Abramovich este în continuare patronul. Decizia de a face un pas în spate, anunțată sâmbătă, s-a luat pentru a ajuta și proteja clubul”, a anunțat Fabrizio Romano pe Twitter.

După ce sâmbătă seară Chelsea a anunțat că Roman Abramovich renunță la atribuțiile administrative pe care le are la echipă, astăzi, pe site-ul clubului a fost publicat un mesaj de susținere a Ucrainei, în războiul cu Rusia.

”Situația din Ucraina este îngrozitoare și devsastatoare. Toate gândurile celor de la Chelsea merg către populația din Ucraina. Toți cei din club se roagă pentru pace”, a transmis Chelsea, printr-un comunicat oficial.

