Chelsea activeaza planul B! Tuchel a pregatit 70 de milioane pentru unul dintre starurile de la Euro

Borussia Dortmund nu doreste sa il vanda pe Haaland in aceasta vara

Principala tinta pentru Chelsea in aceasta vara este Haaland, norvegianul care impresioneaza etapa de etapa in Germania si in Champions League. Borussia Dortmund insa nu vrea sa il vanda pe norvegian in aceasta vara, mai ales ca negocierile pentru cedarea lui Jadon Sancho la Manchester United sunt foarte avansate in acest moment.

Tuchel are insa nevoie de un atacant, asa ca echipa de pe Stamford Bridge cauta alternative pentru Haaland. Conform As, citat de Daily Mail, favorit esta unul dintre starurile de la Euro, Alexander Isak, care a mai lucrat cu Tuchel la Dortmund.

Atacantul lui Real Sociedad are o clauza de reziliere de 70 de milioane de euro, iar bascii sustin ca suedezul va pleca doar pentru aceasta suma, care nu este negociabila.