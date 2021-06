Ce lovitura pentru Leicester! Le-a luat fata lui Liverpool si Chelsea si l-a cumparat pe Vardy 2.0

Dupa ce a ratat de doua ori consecutiv Champions League in ultima etapa Brendan Rodgers isi intareste echipa, pentru o a treia incercare, in speranta ca de data aceasta va fi reusita.

Jurnalistul italian specializat pe transferuri Fabrizio Romano anunta ca mutarea lui Patson Daka e ca si finalizata, iar atacantul de care s-au interesat Liverpool, Chelsea si "sora" mai mare a celor de la Salzburg, RB Leipzig, a ajuns la o intelegere cu Leicester.

Patson Daka is set to join Leicester, done deal. The official proposal has been accepted by RB Salzburg board today and #LCFC are planning to announce the new signing next week. Here we go soon! ???????? #Daka

No Liverpool, Chelsea, Leipzig for Daka. Advanced today by @mcgrathmike.