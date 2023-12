Ce a zis Pep Guardiola despre jucătorul care vrea să plece de la Manchester City: ”Îmi pare rău de el”

Transferat în urmă cu un an și jumătate de Manchester City de la Leeds United, Kalvin Phillips (28 de ani) este aproape de plecarea de la campioana Europei.

Motivul? Mijlocașul englez nu mai primește șanse ca titular. A strâns doar opt meciuri, majoritatea din postura de rezervă și își dorește să joace la o echipă care i-ar putea oferi mai multe minute.

Despre situația lui Phillips a vorbit și Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, care a recunoscut că regretă faptul că jucătorul său este pus într-o asemenea postură.

”Îmi pare rău pentru Kalvin Philips. Am cerut personalitate și caracter, iar el este un exemplu perfect. Vizualizez ceva, vizualizez echipa și mă chinui puțin să-l văd. Asta e tot”, a spus Guardiola.

