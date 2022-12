Cristiano Ronaldo, refuzat de un club din Champions League! CEO-ul confirmă: „Ne-a fost propus chiar și nouă!” 

Superstarul portughez a oferit un interviu înainte de startul Campionatului Mondial în care vorbea despre conducerea lui Manchester United, având cuvinte dure la adresa lor, dar și la adresa antrenorului, Erik ten Hag. Interviul acordat lui Piers Morgan i-a făcut pe oficialii clubului să ia măsuri, astfel că s-a ajuns la comun acord pentru rezilierea înțelegerii.

Despre Cristiano Ronaldo s-a scris că ar fi dorit cu mare interes de Al-Nassr, care e gata să îl transforme în cel mai bine plătit fotbalist de pe planetă, însă obiectivul atacantului este să găsească o echipă care evoluează în Champions League. Astfel, agenții jucătorului se ocupă de acest lucru, numele său fiind asociat cu cluburi importante din Europa.

Deși s-a scris că ar fi fost opus lui Bayern Munchen, campioana Germaniei nu este singura care a primit propunerea de a-l transfera pe Cristiano Ronaldo. Axel Hellman, CEO-ul lui Eintracht Frankfurt, câștigătoarea Europa League a sezonului trecut, a dezvăluit că portughezul a fost propus clubului din Bundesliga.

„Ne-a fost oferit chiar și nouă. Am o senzație că a fost oferit fiecărui club din Champions League”, a declarat Hellman pentru DAZN.

Cristiano Ronaldo was linked with Eintracht Frankfurt a few months ago. #SGE CEO Axel Hellmann says Dazn: „He was even offered to us.“ And Philip Holzer, chairman of @Eintracht supervisory board, adds: „I have the feeling he was offered to every Champions League club.“ ⚫️⚪️