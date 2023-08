Probleme la Manchester United! Au plătit 75 de milioane de euro pe 'noul' Haaland, dar nu îl pot folosi

Rasmus Hojlund, internaționalul danez de 20 de ani adus de la Atalanta, a semnat cu Manchester United pentru suma de 75 de milioane de euro.

Danezul de 1,90 cm a fost adus de "diavolii roșii" ca soluție pentru problema din atac, după un sezon în care trupa lui Ten Hag a marcat de doar 58 de ori în 38 de meciuri în Premier League.

"Nu este niciun secret că am fost un fan al acestui mare club încă de când eram mic și am visat să ajung pe Old Trafford ca jucător al lui Manchester United. Sunt incredibil de încântat de această oportunitate de a transforma acest vis în realitate și sunt hotărât să răsplătesc încrederea pe care clubul a arătat-o în mine", a declarat fotbalistul, în presa din Marea Britanie.

Probleme medicale pentru Rasmus Hojlund, înainte de startul sezonului

În urma unui RMN efectuat la vizita medicală s-a constatat că jucătorul danez se confruntă cu anumite probleme la spate, care îl fac indisponibil pentru următoarele săpătmâni.

Clubul a anunțat că Hojlund nu va fi apt pentru partidele cu Wolves și Tottenham, însă jurnaliștii de la Daily Mail au anunțat că situația ar fi mai gravă de atât.