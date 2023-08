După tripla istorică din sezonul trecut, "cetățenii" au început cursa pentru câștigarea altor trofee, iar debutul din campionat a fost unul de succes.

Starul norvegian și-a arătat clasa și în prima etapă din Premier League, reușind dubla în prima repriză. Înaintea pauzei, Erling Haaland a avut o reacție nervoasă, iar imediat după fluierul final s-a iscat un schimb de replici mai dur între el și Pep Guardiola, imaginile viralizându-se instant.

"Să marchezi două goluri și totuși să fi certat, asta înseamnă să joci la City", "Guardiola e maniac", "Nu aș putea să-l iubesc mai mult de atât. Le cere maximul jucătorilor", "De aceea sunt cei mai buni din lume" sunt doar câteva dintre comentariile de pe rețelele de socializare.

????????| Pep Guardiola looks to be angry at Haaland despite Haaland’s two goals.

