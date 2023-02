Pentru partida din campionat, tehnicianul lui Arsenal a luat o decizie de impact în ceea ce privește banderola de căpitan, oferindu-i-o lui Oleksandr Zinchenko, ca semn de comemorare a unui an de la debutul războiului în Ucraina.

"Alex Zinchenko va fi căpitanul nostru astăzi, ca semn de respect și de dragoste cu ocazia împlinirii unui an de la izbucnirea conflictului din Ucraina", se arată în anunțul postat de club pe rețelele de socializare.

Zinchenko will wear our captain's armband today, as a mark of respect and love on the first anniversary of the conflict in Ukraine ???????? pic.twitter.com/Zmg1AvGHAp