Carlo Ancelotti dezvăluie: "Am un plan și nu e vorba de Arabia Saudită"

Carlo Ancelotti e la al doilea mandat pe banca tehnică a galacticilor. Prima dată, antrenorul a fost instalat în iulie 2013 și a stat doi ani, timp în care a bifat 119 prezențe la cârma grupării "blanco".

Vara trecută, în presa din străinătate s-a tot vehiculat faptul că "Don Carlo" o va părăsi pe Real Madrid la finele actualei stagiuni pentru a prelua banca tehnică a selecționatei Braziliei.

S-a vehiculat acest lucru în ciuda faptului că antrenorul italian declarase în urmă cu un an faptul că Real Madrid va fi ultima sa escapadă din cariera sa de manager.

Acum, Carlo Ancelotti a vorbit despre viitorul său și a subliniat că după mandatul său la Real Madrid are un plan de rezervă și nu e vorba de Arabia Saudită!

"Nu am fost chemat de arabi. Am alt plan și nu e despre Arabia Saudită. Banii nu sunt cruciali, am destui. Vreau doar să mă simt bine", a spus Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

