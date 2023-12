Vești bune pentru fanii lui Real Madrid! Ce a dezvăluit Carlo Ancelotti

După 15 etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Real Madrid se situează pe prima poziție cu 38 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului secund, Girona, dar cu un golaveraj mai bun.

Real Madrid nu dispune în acest moment de cel mai bun lot. Vinicius, Arda Guler, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Kepa Arrizabalaga și Thibaut Courtois sunt accidentați.

Carlo Ancelotti a dezvăluit însă că Tchouameni și Arda Guler se află pe punctul de a reveni în angrenajul galacticilor, în timp ce Vinicius și Camavinga vor fi apți din punct de vedere medical din 2024.

"Tchouameni și Arda Guler sunt foarte aproape de a reveni la echipă. Vinicius Jr. și Camavinga vor fi pregătiți în 2024", au fost cuvintele lui Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

