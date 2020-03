Bruno Fernandes va avea un baiat, iar fanii au inceput sa ii propuna nume ciudate

Noua vedeta a lui Manchester United si partnera sa mai au o fetita.

Bruno Fernandes si partenera sa, Ana Pinho, au anuntat ca asteapta un al doilea copil, un baietel. Portughezul a postat o fotografie alb-negru cu fiica sa, Matilde, sarutand burtica mamei sale si a scris „Un baiat e pe drum”. In lipsa de meciuri de fotbal si inchisi in carantina, multi dintre fanii “diavolilor rosii” au inceput sa propuna nume pentru bebelusul fotbalistului, printre cele mai populare fiind Trafford, de la numele stadionului echipei, Alexander sau Ferguson, de la legendarul manager Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, de la fostul star portughez al clubului si coechipier la nationala Portugaliei, Ole, dupa prenumele antrenorului Solskjaer, sau Danzig, daca echipa ajunge in finala Europa League, care se va disputa la Gdansk.

Mijlocasul a fost transferat, in ianuarie, de la Sporting Lisabona, pentru 73 de milioane de euro, si s-a adaptat perfect la United. Pana sa se intrerupa campionatul din cauza coronaviruslui, Fernandes si-a pus amprenta pozitiv pe evolutiile echipei, a evoluat in 9 partide si a marcat 3 goluri pentru clubul englez, in prima parte a sezonului inregistrand alte 27 de meciuri si 15 reusite pentru Sporting Lisabona. Fanii sunt acum nerabdatori sa il vada jucand in linia de mijloc alaturi de Paul Pogba, francezul revenindu-si greu dupa o serie de accidentari, dar beneficiind acum de intreruperea campionatului pentru a reveni in forma.