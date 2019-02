RECORD RUSINOS pentru Chelsea: de 28 de ani nu a mai patit asa ceva! Aguero l-a egalat pe legendarul Shearer dupa un MECI NEBUN

Manchester City a facut instructie cu Chelsea.

Echipa lui Guardiola a reusit un incredibil 6-0 pe teren propriu in fata rivalilor din Londra.

Chelsea a incasat pentru prima data in istorie 3 goluri in 20 de minute intr-un meci de Premier League, dupa reusitele lui Sterling si dubla lui Kun Aguero. Starul argentinian a reusit un hat-trick in acest meci, al 11-lea al sau in Premier League si l-a egalat pe legendarul Alan Shearer din acest punct de vedere.

Chelsea a inregistrat un record rusinos in acest meci: de 28 de ani nu a mai incasat 6 goluri in Premier League. Cu alte cuvinte, de 1.070 de meciuri nu a mai inregistrat Chelsea o asemenea umilinta.