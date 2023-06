Au bătut palma! Manchester City, la un pas de primul transfer al verii

Manchester City s-a înțeles cu Mateo Kovacic (29 de ani) pentru transfer. Mijlocașul croat mai are contract cu Chelsea pentru încă un an, iar recent a anunțat că și-ar dori să plece de pe Stamford Bridge.

Acum, Manchester City trebuie să ajungă la un acord și cu Chelsea pentru suma de transfer. Negocierile se vor purta după finala Champions League dintre City și Inter, programată sâmbătă, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Atât Kovacic, cât și Chelsea sunt dispuse să accepte o astfel de mutare, iar presa din Anglia a scris recent că londonezii l-ar evalua pe mijlocaș la o sumă cuprinsă între 30 și 40 de milioane de lire sterline.

Mateo Kovacic joacă la Chelsea din 2018, după ce a fost adus de la Real Madrid, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior transferat definitiv pentru 45 de milioane de euro. Croatul a strâns 221 de meciuri, a marcat 6 goluri și a oferit 15 pase decisiv pentru londonezi.

EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week ???????????????? #MCFC

Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.

Chelsea, open to sell Kovacić. pic.twitter.com/PKdCHsEL9B