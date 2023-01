Asta sigur îi va enerva pe fanii lui Liverpool! Răspunsul lui Klopp când a fost întrebat dacă vor mai exista transferuri la echipă

Liverpool nu a avut un start bun de sezon. Mai mult, trupa din Merseyside nu se află într-o formă prea bună nici în acest moment. „Cormoranii” nu au mai câștigat de patru etape în Premier League și au fost și eliminați din FA Cup.

După meci, Jurgen Klopp a vorbit, printre altele, și despre ce transferuri vor mai exista la Liverpool în această perioadă de mercato din iarnă. Cu un mijloc instabil, care ar avea nevoie de retușuri, antrenorul neamț a anunțat clar că nu va mai exista nicio mutare pe Anfield până la finalul sezonului.

„Nimic nu se va mai întâmpla în această fereastră de transferuri, nimic mai mult. E totul ok cu lotul ăsta”, a precizat Jurgen Klopp, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Jurgen Klopp announces Liverpool will not sign any other player in January: “Nothing will happen in this transfer window, not at all”. ???????? #LFC

“It's all good with this squad”, Klopp added. pic.twitter.com/l5RpW0dNON