Asta inseamna PLECAREA lui Chiriches?! Anunt URIAS facut de The Sun. Ce transfer se pregateste in Europa

Dupa doi ani si jumatate in Anglia, Rafa Benitez e aproape sa revina la Napoli. Rafa, acum la Newcastle, este nemultumit de lipsa de ambitie a clubului si vrea sa plece. Napoli se poate si ea desparti de Maurizio Sarri, curtat de Chelsea. In cazul in care Rafa ar ajunge pe San Paolo, primul jucator pe care-l vrea e David Luiz. Brazilianul are o relatie excelenta cu managerul spaniol si vrea o noua provocare dupa un sezon mediocru la Chelsea.

Luiz are numai 10 aparitii in tricoul fostei campioane din Premier League in acest campionat. Transferul sau la Napoli ar insemna aproape sigur despartirea de Vlad Chiriches, care n-a mai jucat de pe 28 ianuarie pentru Napoli.