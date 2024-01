Radu Drăgușin a devenit al patrulea jucător român de la Tottenham după Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și Vlad Chiricheș. La doar 21 de ani, stoperul cu 12 selecții în naționala României și-a văzut visul împlinit. Și-a dorit să joace în Premier League și e pe cale să fie prezentat oficial de Spurs.

Tottenham a câștigat lupta cu Bayern Munchen pentru român, iar stoperul s-a despărțit de Genoa în lacrimi, după cum spunea impresarul Florin Manea.

"Așa se spunea și de el!" Transferul lui Drăgușin l-a făcut pe Victor Becali să-și aducă aminte de un român celebru

Impresar vechi, care i-a reprezentat pe mulți componenți ai Generației de Aur, dar și pe mulți fotbaliști din generația Mutu - Chivu, Victor Becali și-a exprimat părerea sinceră despre transferul lui Radu Drăgușin, cotat în prezent la 20 milioane de euro.

Becali a dus discuția către episodul Cristi Chivu la Inter. Când juca la Ajax, se vorbea că reșițeanul va ajunge la Real Madrid. Povești sau nu, cert e că fostul căpitan al primei reprezentative a cucerit tot ce se putea cu Interul lui Jose Mourinho.

"Citeam că Marcel Răducanu a spus că Bayern nu se refuză. Corect, așa este. Bayern este Bayern, totuși. Dar decizia este a lui, a celor din jurul lui, a familiei. El știe motivele, nu putem decât să-l felicităm și să-i urăm succes! Așa se spunea și de Chivu. Că domne, Inter pe lângă Bayern Munchen și Real Madrid… Dar s-a dovedit că a făcut foarte bine. Așa și cu Drăgușin. El a făcut alegerea, poate fi o alegere foarte bună pentru el.

Să-i dea Dumnezeu să fie sănătos și să nu aibă probleme cu accidentările! În rest, eu cred că va reuși, are toate calitățile să reușească. Arată bine, se vede că a muncit, se vede că a fost în Italia. El practic a crescut acolo, s-a format acolo și se vede că a lucrat mult. Se vede fizic cum arată.

Are o cultură sportivă, fiind dintr-o familie de sportivi. Are altă educație sportivă. Să dea Dumnezeu să-și bată propriul record. Să plece de la Tottenham pe o sumă mult mai mare. Dacă face un an, doi buni în Anglia, poate să ajungă la o echipă mult mai mare", a declarat Victor Becali, potrivit Sport Total FM.