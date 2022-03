Așa se face, Ronaldo! :) Reacție genială a lui Kane după ce un fan de la Brigthon a aruncat cu o sticlă de suc în el 

Echipa lui Antonio Conte s-a impus în deplasarea cu Brighton, restanță a etapei cu numărul 16 din Premier League. Scorul a fost deschis de Romero, în minutul 37 al meciului, care a primit bine de la Kulusevski, stabilind și rezultatul primei reprize.

Cel de-al doilea gol al partidei a fost marcat de Harry Kane, din pasa lui Betancur, în minutul 57. Atacantul englez a înscris fără probleme, cu un șut bine plasat din interiorul careului, trimis în colțul porții. Furioși după ce Kane a marcat, fanii lui Brighton au aruncat cu obiecte din tribună.

Unul dintre suporteri și-a aruncat sticla de Coca Cola, desfăcută, spre Kane, care alerga spre marginea terenului și a șutat din săritură în sticla ce se îndrepta spre el, fericit de golul marcat.

This might be the sickest finish from Kane this season pic.twitter.com/5NIdoJrGWF