Harry Kane redeschide lupta pentru titlu în Premier League! A marcat golul victoriei cu City în minutul 95

Formația antrenată de Pep Guardiola a pierdut în Premier League, pe teren propriu, cu Tottenham, scor 2-3.

Dejan Kulusevski a deschis scorul în minutul 4, marcând primul său gol în Premier League. "Cetățenii" au egalat prin Gundogan, în minutul 33, după o greșeală a lui Hugo Lloris.

Oaspeții au preluat conducerea prin golul lui Harry Kane, din minutul 59. Egalarea a venit în minutul 90, prin penalty-ul transformat de Mahrez, însă scorul final a fost decis de reușita de pe contraatac, finalizat cu o lovitură de cap a lui Harry Kane.

După acest rezultat, Manchester City rămâne lider în campionat, cu 63 de puncte, urmată de Liverpool, cu 57 de puncte, dar un meci în minus disputat.

Formația lui Klopp merge perfect în Premier League, cu cinci victorii în ultimele cinci partide. Podiumul este completat de Chelsea, cu 50 de puncte.

Harry Kane smashes Manchester City and scores the third goal ????#MCITOT

pic.twitter.com/1AkkoN6j4o