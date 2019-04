Asa arata revolutia lui Solskjaer la Man United! 6 jucatori sunt OUT, se pregatesc 5 transferuri care sa transforme total echipa

Ole Gunnar Solskjaer vrea sa schimbe 5 titulari in sezonul viitor!

Manchester United si-a revenit in a doua parte a sezonului dupa plecarea lui Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer reusind sa obtina rezultate excelente ce i-au adus si un contract pe 3 ani de antrenor la club. United este calificata in sferturile UEFA Champions League, acolo unde o va intalni pe Barcelona, insa este doar pe locul 6 in clasament.

Se anunta o vara extrem de incinsa la United, Solskjaer fiind pregatit sa faca mai multe transferuri importante - insa mutarile depind de calificarea in sezonul urmator al UEFA Champions League! In primul rand, 6 jucatori urmeaza sa plece de la United: Alexis Sanchez, Juan Mata, Matteo Darmian, Marcos Rojo si Antonio Valencia sunt jucatorii pe care Solskjaer nu ii mai vrea. Cel de-al 6-lea este Ander Herrera, cel care a ajuns la un acord de principiu cu PSG! El va incasa o suma uriasa pe durata contractului cu campioana Frantei, aproximativ 60 de milioane de euro, urmand sa ajunga la PSG din postura de jucator liber de contract.

O alta miza importanta pentru Solskjaer este pastrarea lui Paul Pogba - zvonurile despre un transfer al campionului mondial la Real Madrid s-au intensificat, mai ales dupa ce acesta a declarat recent ca "orice jucator viseaza sa ajunga la Real, mai ales acum dupa venirea lui Zidane".

Solskjaer vrea sa schimbe jumatate din formula de start - cei doi jucatori din defensiva doriti sunt Wan Bissaka de la Crystal Palace, si Harry Maguire de la Leicester. Cei de la United ii mai au in vederi pentru postul de fundas central pe Raphael Varane, Samuel Umtiti si Koulibaly, insa Maguire este considerata varianta cea mai la indemana.

Man United il vrea la mijlocul terenul pe Declan Rice de la West Ham, acesta urmand sa-i ia locul lui Nemanja Matic in primul 11. Pentru ofensiva, Solskjaer e gata sa mizeze pe pusti - pe langa Rashford, cel care are postul de titular asigura, antrenorul norvegian e gata sa investeasca sume importante pentru Jadon Sancho de la Borussia Dortmund si pentru Joao Felix de la Benfica.