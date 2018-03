Anunt BOMBA la Man United: Alexis s-a IZOLAT de colegi, clubul se teme sa nu fie o TEAPA! Reactia jucatorului: "Ma asteptam la mult mai mult!"

Manchester United si Arsenal au facut un schimb urias de jucatori in iarna: Henrikh Mkhtaryan pentru Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez a devenit unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume dupa transferul la Manchester United insa evolutiile sale pana acum au fost sub asteptari. Alexis a inscris 1 singur gol in 10 aparitii dupa venirea de la Arsenal, fiind lasat pe banca la ultima partida, in sferturile Cupei Angliei cu Brighton.

Aflat in cantonament cu echipa nationala a statului Chile, Alexis Sanchez a vorbit despre situatia dificila de la Man United: "Cer foarte mult de la mine asa ca ma asteptam la ceva mai mult. Dupa venirea la United a fost dificil sa schimb totul foarte rapid. Am avut chiar ezitari sa vin aici (la echipa nationala).



Am cerut permisiunea sa fiu invoit pentru aceste meciuri, dar apoi m-am gandit mai bine, am vorbit cu Claudio (Bravo) si ne-am zis ca trebuie sa fim uniti. Schimbarea clubului a fost ceva foarte abrupt, a fost prima data cand am schimbat echipa in luna ianuarie, insa in viata se intampla multe lucruri dificile" a declarat Alexis, citat de The Sun.

Alexis are un salariu de 505.000 de lire pe saptamana la Manchester United iar presa engleza scrie ca problemele lui sunt mai serioase decat se credea. Conform Daily Mail, Alexis s-a izolat la United, fiind adesea singur la masa in cantina. "Arata ca o persoana care nu isi doreste sa fie aici. Nu pare in regula si arata pierdut. A fost la fel cu Di Maria" a spus o sursa din cadrul clubului.