Antrenor pentru Manchester United! Tehncienii favoriți să-l înlocuiasă pe olandez, pe Old Trafford

Presa din străinătate anunță că există deja posibili înlocuitori, printre aceștia numărându-se Roberto de Zerbi, Gareth Southgate și Thomas Frank fiind numele vehiculate, citat de RMC Sports.

Aflată pe locul șase în Premier League după înfrângerea în derby-ul Manchester City, United nu se regăsește în ultimele sezoane și nu a mai câștigat trofee de mulți ani.

Sir Jim Ratcliffe, noul investitor de la Manchester United, are planuri importante pentru echipă, dorind să o readucă în top, iar una dintre schimbări ar fi chiar a antrenorului, chiar dacă olandezul mai are contract pe Old Trafford până în 2025.

Ratcliffe l-a "furat" pe Omar Berrada de la City

Miliardarul britanic a identificat plata unor remunerații prea mari, fără să fie condiționate de îndeplinirea unor performanțe, ca principala vulnerabilitate pentru bugetul clubului și bunăstarea pe termen lung.

Auditul comandat de Ratcliffe și supervizat de Omar Berrada, fostul CEO al lui Manchester City, recent "furat" rivalei din oraș, a evidențiat că Manchester United are nevoie de o plafonarea a salariilor de bază, care să ajungă doar în condiții excepționale pe 300.000 de lire sterline pe săptămână (14.4 milioane de euro pe an).

Se dorește și introducerea unor bonusuri de performanță, pentru ca clubul să își echilibreze balanța contabilă și echipa să fie ambiționată să fie din nou performantă la nivel național și internațional.