Motivul incredibil pentru care Manchester United nu l-a vrut pe Erling Haaland

Atacantul norvegian mai are contract cu gruparea de pe Etihad Stadium până la finalul sezonului 2026/2027, însă au apărut numeroase speculații despre viitorul său și o posibilă mutare la Real Madrid.

Erling Haaland, propus la Manchester United

În cadrul unui interviu acordat în podcast-ul realizat de Gary Neville, Ole Gunnar Solskjaer a povestit cum l-a propus pe atacantul norvegian pe Old Trafford, însă oficialii "diavolilor roșii" nu au luat în calcul această variantă.

"L-am avut la Molde, timp de două sezoane. În vara de dinainte de a ajunge eu la Manchester United, am sunat la club și le-am spus: 'Trebuie să-l luăm pe acest băiat, va fi de primă clasă', dar mi-au spus că au alte proiecte. A fost în iunie/iulie 2018. Apoi am devenit manager interimar și Haaland a ajuns la RB Salzburg. Am spus clubului imediat să-l cumpere, deoarece avea o clauză de reziliere. Știam asta atunci și nimeni altcineva nu ar fi plătit banii – 20 de milioane de euro, ar fi fost o afacere. A fost decizia clubului să nu meargă mai departe cu negocierile.

Nu am făcut oferte până după ce a început să marcheze pentru Salzburg. Atunci, Borussia Dortmund era deja interesată, Juventus era interesată, toată lumea era interesată. Clauza de reziliere încă era una bună, de 60 de milioane de euro", a povestit tehnicianul.

Declarația lui Pep Guardiola despre Erling Haaland

Tehnicianul spaniol a explicat că și-ar dori ca fotbalistul să rămână la Manchester City cât mai mulți ani, însă a lăsat de înțeles că oricine se poate interesa de serviciile sale.

"Ce credeți? Că nu vrem ca Erling să stea aici pentru următorii 10 ani? Sincer. Da, vrem să stea cât mai mult la acest club. Suntem îndrăgostiți de el. Vrem să ne păstrăm cei mai buni jucători.

Avem nevoie de jucători buni. O schimbare va avea loc atunci când Erling va decide să își prelungească contractul sau nu.

Dacă cineva îl vrea pe Haaland, e ușor. Să sune la Manchester City și să întrebe. Asta facem noi când vrem să obținem semnătura cuiva. Nu e mai complicat de atât", a declarat Pep Guardiola, citat de sport.es.