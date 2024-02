Reacția lui Cristi Chivu după ce a văzut prin ce trece Radu Drăgușin la Tottenham

Până acum, Drăgușin a fost folosit câte 10 minute în meciurile din Premier League cu Manchester United (2-2), Brentford (3-2) și Everton (2-2), iar la duelurile cu Brighton (2-1) și Manchester City (0-1) a fost rezervă neutilizată. Ange Postecoglou i-a preferat de fiecare dată pe Micky van de Ven și Cristian Romero titulari în centrul defensivei.

Florin Manea, impresarul lui Drăgușin: "Vorbeam cu Chivu și mi-a spus că și el a pățit acelaași lucru la Ajax"

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a acordat un nou interviu în presa din Italia în care a vorbit despre situația fundașului de la Spurs. Agentul spune că a discutat inclusiv cu Cristi Chivu, fost mare fundaș în Serie A, câștigător al Ligii Campionilor cu Inter Milano, care i-a transmis că a avut un start similar cu al lui Drăgușin în momentul în care a ajuns la Ajax Amsterdam.

"Drăgușin are nevoie de timp la Tottenham, dar se simte bine și așteaptă să joace. E normal, trebuie să își aștepte șansa. Vorbeam cu Chivu și mi-a spus că și el a pățit acelaași lucru la Ajax, când a rămas rezervă în primele luni. Eu am încredere în Drăgușin, are un caracter impresionant", a spus Florin Manea, la emisiunea "Si Gonfia la Rete", de la Radio CRC, citat de Calcio Napoli.

Cristi Chivu a fost cumpărat de Ajax de la Craiova în iulie 1999, pentru 2,5 milioane de euro. Fundașul român a devenit titular cert după aproape trei luni de la startul sezonului.

După patru ani în Olanda, în care a câștigat un titlu în Eredivisie, o Cupă și o Supercupă, Chivu a făcut pasul în Italia, unde a petrecut patru ani la AS Roma și aproape șapte la Inter Milano.

Presa din Anglia: "Drăgușin va avea cu siguranță multe meciuri din sezonul următor"

În ciuda startului ceva mai dificil de la Tottenham, jurnaliștii englezi sunt convinși că situația lui Radu Drăgușin se va schimba din sezonul următor, iar fundașul român va avea suficiente ocazii de a juca, mai ales că Spurs are șanse mari de a se califica în una dintre cele trei competiții europene.

Football London susține că Drăgușin nu este afectat de minutele puține prinse la Spurs și remarcă din nou gestul românului din finalul meciului cu Brighton, când a sprintat pe teren de pe banca de rezerve pentru a-l felicita pe Brennan Johnson, care a marcat golul victoriei în minutul 90+6.

"Drăgușin nu se plânge că nu primește suficiente minute în primele lui săptămâni la club. Știe precis că vor veni și șansele lui - poate chiar în acest sezon, având în vedere suspendările lui Romero sau accidentările fundașilor centrali. Însă cu siguranță va juca în multe meciuri din sezonul următor, când se anunță și o participare în competițiile europene și numeroase partide în calendar.

Românul s-a adaptat bine la Spurs. Se cunoștea deja cu foștii colegi de la Juventus, Rodrigo Bentanacur și Dejan Kulusevski, iar cu Romero și Vicario poate vorbi în italiană. Mai mult, vorbește excelent limba engleză și poate comunica foarte bine cu oricine din vestiar", au scris englezii.