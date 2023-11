Amendă imensă pentru un club din Premier League și interdicție pentru suporterii care au intonat cântece homofobe!

Clubul englez Luton Town a fost amendat cu 120.000 de lire sterline (137.000 de euro) pentru cântece homofobe cântate de către suporterii echipei în timpul meciului din Premier League disputat împotriva formaţiei Brighton, în august, a anunţat joi Federaţia de Fotbal engleză (FA).

Clubul englez trebuie să plătească o amendă de 137.000 de euro şi i se va impune, de asemenea, un plan de acţiune pe doi ani pentru a îmbunătăţi comportamentul susţinătorilor săi.

„Luton a recunoscut că nu s-a asigurat că spectatorii şi/sau suporterii săi s-au comportat într-o manieră ordonată”, se arată în declaraţia FA.

Clubul a emis o declaraţie prin care a acceptat decizia:

„Fiind un club incluziv, prietenos cu familia, Luton Town detestă scandările ofensatoare, ca acestea, şi are o politică de toleranţă zero faţă de orice fel de discriminare.

Cei implicaţi au săvârşit o infracţiune şi orice persoană identificată ulterior va primi interdicţie din partea clubului, putând fi supusă unei anchete a poliţiei”, se arată în comunicatul citat de news.ro

Luton Town este pe locul 17 în clasament, cu şase puncte după 12 etape.

The club have been fined £120,000 by the FA for homophobic chanting during our away match against Brighton & Hove Albion.

Homophobia, like all forms of discrimination, has no place in football or society.