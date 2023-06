Cât ar trebui să scoată din buzunar fiecare locuitor din orașul Luton ca echipa să-și poată permite transferul lui Mbappe

Luton Town, nou promovata din Premier League, este o echipă engleză de fotbal dintr-un oraș cu puțin peste 200.000 de locuitori și are un stadion cu 10.000 de locuri.

Din punct de vedere matematic, ca Luton Town să-l poată transfera pe Kylian Mbappe, fiecare locuitor al orașului, inclusiv copiii, ar trebui să scoată din buzunar 1.000 de euro.

Chiar și așa, suma strânsă n-ar reuși să acopere decât pretențiile PSG-ului, nu și salariul jucătorului.

Luton Town a promovat în premieră în Premier League, după finala de play-off câștigată în detrimentul Coventry City, la loviturile de departajare. 6-5 a fost scorul înregistrat la penalty-uri, după ce partida s-a încheiat cu scor egal, 1-1. În minutul 117 al prelungirilor, Luton Town a avut un gol anulat.

În 2014, Luton Town promova în fotbalul profesionist englez, adică din Liga Națională în League Two, al patrulea eșalon fotbalistic.

Cu o capacitate de 10.300 de locuri și intrări limitate, stadionul Kenilworth Road va putea astfel să primească marile echipe din Premier League, începând din vara acestui an.

Din scările care poată fanii înspre tribunele stadionului din Luton, aceștia pot să observe curțile câtorva case aflate în apropiere, iar din tribune, acoperișul tribunei obstrucționează parțial perspectiva asupra terenului de joc.

Articol scris de Antonio Blagoci

Luton Town have just won the Championship play-off final.

This is the entrance to our stadium.

Incredible to think this ground will be in the Premier League next season ???? pic.twitter.com/QPV3ocSYMN